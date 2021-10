Una nuova puntata del Grande Fratello Vip sta per partire nella prima serata di oggi, venerdì 8 ottobre. Alla vigilia del nuovo appuntamento, i concorrenti sono mentalmente pronti a conoscere il nuovo eliminato. Uno tra Nicola Pisu, Samy Youssef e Amedeo Goria sarà chiamato ad abbandonare per sempre la spiatissima Casa. A chi toccherà? Ecco cosa ci svelano i principali sondaggi online.

Grande Fratello Vip, sondaggi: chi è l’eliminato?

Chi sarà il nuovo eliminato del Grande Frratello Vip? Il precedente televoto di lunedì sera non è stato eliminatorio ma come di consueto, la puntata del venerdì ci farà conoscere il nuovo eliminato. L’unico modo per salvarsi è quello di essere in possesso del biglietto di ritorno. Ma intanto a rischiare l’eliminazione sono Nicola, Samy e Amedeo. Chi tra loro raggiungerà i due eliminato delle precedenti puntate, Tommaso Eletti ed Andrea Casalino?

In vista del nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip tornano i sondaggi sul web con le principali preferenze del pubblico da casa rispetto ai nominati. Vediamo subito dai risultati del sondaggio realizzato da Reality House. Gli internauti appassionati del GF Vip vogliono salvare Nicola con il 49% delle preferenze, seguito da Samy (33%) e Amedeo (18%).

Tra gli altri sondaggi del web, anche quello del portale Grande Fratello Forum che al momento ricalca quanto già trapelato dal precedente sondaggio, vedendo così in cima alle preferenze Nicola, seguito da Samy e Amedeo con percentuali molto simili alle precedenti.