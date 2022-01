Il Grande Fratello Vip torna alla sua formula iniziale, ovvero quella del doppio appuntamento che ci ha tenuto compagnia nelle prime serate del lunedì e del venerdì fino alle festività natalizie. Dopo la puntata di ieri del reality di Alfonso Signorini, il GF Vip torna anche venerdì sera, come anticipato da TvBlog.it.

Grande Fratello Vip, cambio di programmazione

Secondo quanto svelato dal blog specializzato in news televisive, nella prima serata del 7 gennaio su Canale 5 era prevista una puntata speciale del Viaggio nella grande bellezza dedicata al palazzo del Quirinale ma all’ultimo sarebbe saltata:

Secondo quanto apprendiamo negli ultimi minuti il comitato editoriale dell’azienda sita a Cologno Monzese in provincia di Milano, ha deciso per la cancellazione di questo documentario. Al suo posto andrà in onda una nuova puntata del Grande fratello vip 6, il reality show prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, la cui nuova puntata era appoggiata nella serata di lunedì 10 gennaio.

A far parte della squadra del prossimo venerdì sarà ancora Laura Freddi, che ha preso il posto di Sonia Bruganelli nelle vesti di opinionista (video in apertura per scoprire il parere di quest’ultima).

Secondo le indiscrezioni dal web, poi, dalla prossima settimana il doppio appuntamento dovrebbe cambiare ancora con la messa in onda nella prima serata del lunedì e poi del giovedì.