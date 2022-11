Questa sera, lunedì 14 novembre, torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip. Cosa accadrà nel corso della nuova puntata? Quello odierno sarà un appuntamento non semplice dopo i casi di Covid registrati nella spiatissima Casa. Scopriamo le anticipazioni.

Grande Fratello Vip: sorprese per Edoardo Donnamaria e Tavassi

A svelare le anticipazioni della nuova puntata di oggi 14 novembre all’insegna del Grande Fratello Vip ci ha pensato il conduttore Alfonso Signorini, nel corso del daytime di oggi:

Paolo Ciavarro, grande amico di Edoardo, verrà in casa per parlare con lui. E tra l’altro Paolo Ciavarro è anche il cognatino di Micol che con Edoardo e Antonella ha avuto a che dire.

Con Donnamaria invece Ciavarro parlerà della sua posizione che sta vivendo con la bella e instabile Antonella.

Anche per Edoardo Tavassi c’è in serbo un incontro, una sorpresa con una persona a lui molto cara che ha anche qualche parolina da dire per Antonella. Di chi si tratta? Ve lo dico io: Guendalina Tavassi che tornerà nella Casa del Grande Fratello.