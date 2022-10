Nella Casa del Grande Fratello Vip sta succedendo qualcosa di grave? Dopo i problemi tecnici durante la diretta: “Ci scusiamo per l’interruzione del programma. Le trasmissioni riprenderanno il prima possibile”, sul canale 55 sta andando in onda la cena di ieri sera con la scritta “Rewind”.

Censura al Grande Fratello Vip? Diretta saltata: spunta la replica

I colleghi di Biccy, a tal proposito, su Twitter si sono interrogati sulla questione: “Se stanno censurando la diretta per permettere a Sara Manfuso di uscire dalla Casa, perché non farcelo vedere?”.

La diretta è stata interrotta da circa un’ora.

“Siamo in attesa di collegarci in diretta con la Casa del Grande Fratello”, si legge in sovraimpressione da alcuni minuti.

Sara Manfuso esce dalla Casa e il GF censura? Ipotesi poco credibile. Anche durante l’uscita di Marco Bellavia la diretta è proseguita serenamente.

Problema tecnico? Vedremo.

Negli ultimi minuti, tuttavia, un comunicato del Codacons ci parla di una denuncia nei confronti del programma ed i concorrenti.

Spero non sia solo un rischio, così la prossima volta ci pensano prima di fare bullismo! #GFVIP pic.twitter.com/8vgsrXC40M — Marta ♡ (@martaroma93) October 5, 2022