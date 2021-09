Ex del Grande Fratello Vip sbarca su OnlyFans e svela perché ha fatto questa scelta bollente

Denis Dosio dopo il Grande Fratello Vip è sbarcato su OnlyFans per mostrare il fisico agli estimatori e presentare contenuti bollenti online anche per via la sua voglia di mostrarsi senza alcuna inibizione.

Denis Dosio dopo il Grande Fratello Vip sbarca su OnlyFans

Il suo profilo è stato immediatamente preso d’assalto e, proprio per questo motivo, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato per quale motivo ha fatto questa scelta sbarcando su OnlyFans:

Perché ho aperto il mio profilo? Qui in Italia siamo 20 anni indietro e per questo il motivo non lo avevo ancora aperto. Avevo paura delle critiche e del giudizio della gente… Là è consentito l’ingresso ai veri fan. Io me ne sono sempre fregato del giudizio della gente, mi sono fatto le ossa. Voglio incontrare i miei veri fan e avere un contatto con loro, voglio messaggiare, fare amicizia e voglio mostrare le parti mie più ribelli perché quella piattaforma me lo permette. Sono un ventenne e voglio essere trasgressivo per creare un’unione con voi che siete i miei veri fan.

Se avete 15 dollari e non sapete proprio cosa farne potete iscrivervi a OnlyFans e seguire Denis (io solo per quel copricapo passo serenamente avanti).