Nella Casa del Grande Fratello Vip è andato in onda – inavvertitamente – una parte di audio del Confessionale di Oriana Marzoli che stava parlando di Daniele Dal Moro dopo una discussione.

Al Grande Fratello Vip si sente il Confessionale di Oriana

“Dai no, veramente? Ragazzi io non ho più forza sinceramente, non capisco più questo ragazzo… dice che quando stavamo giocando a biliardo io gli ho risposto male per la seconda volta”, queste le parole di Oriana mentre si confidava con un autore (che, secondo Twitter, dovrebbe chiamarsi Omar).

L’audio del Confessionale di Oriana è stato chiaramente udito dal pubblico a casa ma non dal resto dei concorrenti. Ed infatti, a tal proposito, Giaele si è confidata con Alberto: “Voglio sentire se riesco ad origliare…”.

Ecco il VIDEO.

SI SENTE IL CONFESSIONALE DI ORIANA CON IL FAMOSO OMAR (?) #oriele pic.twitter.com/81aCox1HZA — sisonokevin (@_soleilandia_) March 7, 2023

Confessionale: “Aspetta un attimo che ti sento male, conta”

Oriana: “Uno due tre uno due tre uno due tre quattro cinque sei sette otto” SENTENDOMI MALE 💀#gfvip #oriele pic.twitter.com/S56ulZTNqQ — sisonokevin (@_soleilandia_) March 7, 2023