Jane Alexander, intervistata tra le pagine del settimanale Diva e Donna, ha parlato della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip. L’attrice, infatti, è stata protagonista di una terza edizione che l’ha vista tra le concorrenti più in vista (anche per il flirt con Elia Fongaro).

“Il GF Vip? Tutti dovrebbero farlo almeno una volta nella vita!”, ha affermato Jane Alexander così come riportano le colleghe di IsaeChia. Poi l’attrice prosegue e svela cosa le è accaduto dopo la sua esperienza nella Casa:

L’unico posto al mondo in cui non sei nel mondo. Protetta da tutti i problemi e fastidi che stanno fuori, dal cane che sta male alle bollette. Là dentro hai solo il tempo di pensare.

Se non fosse che mi ha distrutto come attrice, visto che per due anni non ho più lavorato. Per il resto ci tornerei domani, subito.

Perché ho deciso di accettare? Mi incuriosiva come esperimento sociale e soprattutto perché mi pagavano. Chi ti dice il contrario non ci credere, racconta balle.