Antonella Elia intervistata da Nuovo TV ha lanciato una bella frecciatina nei confronti di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, nuove opinioniste del Grande Fratello Vip in partenza da settembre.

Grande Fratello Vip: Antonella Elia lancia una bordata alle nuove opinioniste

Temo che non bastino e che non ce la faranno mai a sostituire me. Adriana è la maestrina e non mi aspetto niente da lei. Non si esporrà mai e cercherà di essere amica di tutti e di mantenere i vari equilibri. Sonia mi sembra molto sveglia e tagliente, ha le carte in regola per essere una brava opinionista.

Nonostante Adriana Volpe e Sonia Bruganelli siano date praticamente per certe, entrambe non hanno ancora ufficializzato il loro nuovo ruolo in TV.

Il Grande Fratello Vip partirà ufficialmente da settembre 2021 e sarà nuovamente condotto da Alfonso Signorini.

M’immagino la Elia durante la prima puntata con questo “mood”:

Valentina Persia dice “NO” al GF Vip