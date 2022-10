Grande Fratello Vip 7, preferito e nominati 11a puntata: chi è a rischio?

Nell’undicesima puntata del 24 ottobre 2022 all’insegna del Grande Fratello Vip 7 non c’è stato alcun eliminato ma come sempre non è mancato il momento delle nomination che ha stabilito chi andrà al televoto. Quattro, questa volta, i nominati che si sfideranno fino alla prima serata di giovedì, quando scopriremo chi si salverà e chi invece dovrà abbandonare il reality.

Grande Fratello Vip 7, 11a puntata: i nominati

La puntata numero 11 del Grande Fratello Vip è stata ricca di momenti molto toccanti, come la storia di Daniele Dal Moro e di Nikita Pelizon. Due parentesi particolarmente toccanti ed intense che hanno permesso di conoscere meglio i Vipponi protagonisti.

Il concorrente preferito scelto dal pubblico al termine del precedente televoto è risultato essere Edoardo Donnamaria, mentre i Vipponi scenti dagli stessi inquilini sono stati Luca Salatino, Charlie Gnocchi, Wilma Goich, Nikita Pelizon, Daniele e Antonella Fiordelisi. Tra gli altri immuni ci sono quelli scelti dalle opinioniste: Orietta Berti e Sonia Bruganelli hanno fatto il nome di Patrizia Rossetti.

Di seguito scopriamo come si sono svolte le nomination:

Amaurys ha nominato Pamela

Pamela ha nominato Antonino Spinalbese

Giaele De Donà ha nominato Carolina Marconi

Carolina ha nominato Pamela Prati

Antonino ha nominato George Ciupilan

Elenoire Ferruzzi ha nominato George

Alberto De Pisis ha nominato Pamela

Attilio Romita ha nominato Elenoire

George ha nominato Giaele

Antonella a nominato Pamela

Luca ha nominato Giaele

Wilma ha nominato George

Patrizia ha nominato Pamela

Charlie ha nominato Pamela

Edoardo ha nominato Antonino

Nikita ha nominato Elenoire

Daniele ha nominato Giaele

Al termine delle votazioni sono emersi i quattro nomi finiti al televoto: Pamela, Amaurys, George e Giaele. Chi si salverà?