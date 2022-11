Nella prima serata di ieri, lunedì 21 novembre 2022, è andata in onda anche la nuova e 18esima puntata del Grande Fratello Vip 7. Il reality di Alfonso Signorini è tornato a distanza di una settimana con l’unico appuntamento previsto fino al prossimo anno. Cosa è successo? Chi invece è il preferito tra coloro che erano al televoto?

Grande Fratello Vip 7, nominati e preferito: chi sono

Nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip non c’è stato alcun eliminato. Al televoto vi erano ben sette Vipponi ma si votava per il preferito che avrebbe ottenuto l’immunità. Ad avere la meglio è stato Edoardo Tavassi.

Ecco le percentuali: Edoardo Tavassi 48,6%, Luca Salatino 20,7%, Patrizia Rossetti 13,1%, Luca Onestini 8,6%, Attilio Romita 4,3%, Sarah Altobello 3,7%, Charlie Gnocchi 1,0%.

Nessun eliminato, dunque, ma nuove nomination ancora una volta per il preferito. Al via la catena avviata da Antonino, il primo a trovare il piramidale nero. Ecco come è proseguita: Edoardo, Sarah, George, Antonella, Micol, Oriana e Daniele. Ecco chi è rimasto fuori: Giaele, Nikita e Luca Salatino. Charlie è invece il preferito tra i positivi.

Ecco chi è al televoto per la scelta del concorrente preferito: Charlie Gnocchi, Giaele De Donà, Luca Salatino e Nikita Pelizon.