Trentunesima puntata del GF Vip, quella andata in onda nella prima serata di ieri, lunedì 6 febbraio 2023, ma senza alcun eliminato. Il televoto aperto, infatti, era per il preferito che, in automatico, è diventato immune. Ma cosa è successo nel corso della lunga serata in compagnia del primo appuntamento settimanale del Grande Fratello Vip?

Grande Fratello Vip 7, 31a puntata: il preferito

Televoto attesissimo ma non eliminatorio, quello che è stato chiuso ieri sera, quasi in apertura della nuova puntata del Grande Fratello Vip. A finire in nomination erano stati Alberto, Antonella, Nikita e Davide.

Proprio De Pisis aveva compreso sin da subito che non ci sarebbe stato alcun eliminato ma che si sarebbe votato per il preferito, e così è stato.

A sorpresa, il pubblico da casa ha puntato proprio su di lui, che è stato il più votato. Ecco quali sono state le percentuali: Alberto 39%, Antonella 30%, Nikita 27% e Davide 4%.

Abbiamo un verdetto: il VIP preferito dal pubblico è… ALBERTO! #GFVIP pic.twitter.com/3qzfpPjT96 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 6, 2023

Le nomination

Passiamo ora alle nomination dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7. I Vipponi resi immuni dalla Casa sono stati: Giaele, Tavassi, Oriana e Davide. Sonia Bruganelli ha deciso di salvare ancora una volta Antonella, mentre Orietta Berti ha fatto il nome della Murgia.

Ecco come si sono svolte le nomination in superled:

Andrea ha nominato Sarah

Luca ha nominato Antonino

Sarah ha nominato Andrea

Attilio ha nominato Edoardo

Edoardo ha nominato Attilio

Antonino ha nominato Edoardo

Micol ha nominato Attilio

Daniele ha nominato Luca

Nikita ha nominato Antonino

Ed ecco quelle in confessionale:

Giaele ha nominato Attilio

Tavassi ha nominato Attilio;

Antonella ha nominato Mico

Oriana ha nominato Antonino

Davide ha nominato Luca

Nicole ha nominato Sarah

Alberto ha nominato Daniele

A finire in nomination sono stati: Attilio, Antonino, Edoardo, Luca e Sarah. Il concorrente meno votato rischierà l’eliminazione insieme a Nikita Pelizon, nominata da Alberto De Pisis in qualità di preferito nell’ultimo televoto.