Grande Fratello Vip 7, fuori anche Adriana Volpe dopo Sonia Bruganelli?

Dopo Sonia Bruganelli, pare che al Grande Fratello Vip 7 non ci sarà nemmeno Adriana Volpe, parola del buon Giuseppe Candela che via Dagospia ci svela croccanti indiscrezioni.

Non sarebbe della partita nemmeno Adriana Volpe, in precedenza già concorrente. Chi prenderà il loro posto? Si proverà ad alzare il livello…

Al GF Vip mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista. In tv voglio fare cose che mi appartengono. Sono molto felice del ruolo di produttrice anche perché Mediaset sta dando alla mia società una serie di nuove produzioni. Mi sono prestata al reality per avere una credibilità come persona, e adesso la sfrutto portando acqua al mia mulino di produttrice tv.