Anche la nuova puntata di ieri del Grande Fratello Vip 7 ha riservato non poche emozioni. Un nuovo eliminato – neanche tanto a sorpresa – e nuove nomination in vista della prossima puntata che sarà nuovamente eliminatoria (e così sarà fino alla fine dell’edizione). Ma scopriamo di seguito cosa è accaduto nel corso della 37a puntata di ieri 27 febbraio 2023.

Grande Fratello Vip 7, 37a puntata: l’eliminato

Nuovo eliminato nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip 7. La nomination era molto affollata dal momento che vedeva quattro nomi finiti al televoto in seguito al provvedimento del GF Vip – Micole, la Murgia, Tavassi e Donnamaria – oltre a Nikita, Antonella e Oriana.

Dopo i vari salvataggi durante la serata, intervallati da diversi momenti di tensione legati ai Donnalisi, ad essere eliminata è stata la Murgia. Ecco quali sono state le percentuali: Oriana si è salvata con il 19,5%, seguita da Nikita con il 19,3%, Antonella con il 15,8%, Donnamaria con il 13,7%, Micol col 12,4%, Tavassi col 12% ed infine Nicole con appena il 7,3%.

Le nomination

Spazio poi alle nomination. Signorini ha annunciato alcune novità rispetto a questo importante spazio che caratterizza la parte finale di ciascuna puntata del Grande Fratello Vip: dalla passata puntata non ci saranno più immuni fino alla fine dell’edizione e ciascun appuntamento sarà eliminatorio in attesa di conoscere i finalisti. Ecco come si sono svolte le nomination:

Luca Onestini ha nominato Nikita Pelizon

Edoardo Tavassi ha nominato Antonella

Davide Donadei ha nominato Donnamaria

Giaele De Donà ha nominato Sarah Altobello

Alberto De Pisis ha nominato Nikita

Micol Incorvaia ha nominato Antonella

Milena Miconi ha nominato Sarah

Oriana Marzoli ha nominato Davide

Andrea Maestrelli ha nominato Oriana

Sarah ha nominato Tavassi

Edoardo ha nominato Nikita

Antonella ha nominato Micol

Daniele ha nominato Donnamaria

A finire in nomination sono: Nikita, Antonella, Tavassi, Sarah e Donnamaria. Chi sarà il prossimo eliminato del Grande Fratello Vip?