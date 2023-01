Grande Fratello Vip 7, eliminato e nominati 30a puntata 30 gennaio

Trentesima puntata del Grande Fratello Vip 7 e nuovo eliminato, nella prima serata di ieri, lunedì 30 gennaio 2023. Un appuntamento ricchissimo di colpi di scena, sorprese e ovviamente nuovi nominati. Cosa è successo nel corso dell’ultima puntata del GF Vip e chi è nuovamente a rischio? Scopriamolo di seguito.

Grande Fratello Vip 7, 30a puntata: l’eliminato

Televoto importante, l’ultimo andato in scena e che si è concretizzato ieri sera. Tre nomi protagonisti del reality si sono sfidati fino all’ultimo voto: Nikita Pelizon, George Ciupilan e Oriana Marzoli.

A salvarsi per prima è stata Nikita, mentre nella sfida finale, l’eliminato è risultato essere George. Ma scopriamo le percentuali: Oriana ha avuto il 40% delle preferenze, risultando la preferita, seguita da Nikita con il 38% e infine Ciupilan con il 22%. Il ragazzo non poteva contare neppure sul biglietto di ritorno in quanto, essendo tra i primi Vipponi ad essere entrati, già Charlie Gnocchi aveva potuto usufruire di questa possibilità.

Le nomination

Passiamo ora alle nomination dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7. Onestini, Tavassi, Sarah, Daniele e Oriana sono stati gli immuni scelti dalla Casa. Sonia Bruganelli ed Orietta Berti hanno invece scelto rispettivamente Attilio Romita ed Edoardo Donnamaria. Ecco come si sono svolte le nomination palesi:

Alberto ha nominato Antonella

Davide ha nominato Giaele

Antonino ha nominato Nikita

Micol ha nominato Antonella

Antonella ha nominato Nicole

Andrea ha nominato Nikita

Giaele ha nominato Daniele

Nikita ha nominato Alberto

Milena ha nominato Antonella

Nicole ha nominato Antonella

Ed ecco le nomination che si sono svolte in confessionale:

Tavassi ha nominato Nikita

Oriana ha nominato per Davide

Davide ha nominato Alberto

Onestini ha nominato Nikita

Sarah ha nominato Andrea

Attilio ha nominato Micol

Edoardo ha nominato Antonino

I nominati della trentesima puntata del Grande Fratello Vip 7 sono: Alberto, Antonella, Davide e Nikita. Chi dovrà lasciare la Casa?