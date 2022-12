Nella prima serata di ieri, 12 dicembre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip che ha visto un nuovo eliminato, un colpo di scena e nuove nomination. Ma andiamo per ordine. Ad essere finiti in nomination nella puntata dello scorso sabato erano stati Attilio Romita e Charlie Gnocchi. Uno di loro era destinato a lasciare per sempre la Casa del GF Vip.

Grande Fratello Vip 7, 22a puntata: il preferito

Charlie e Attilio, per ragioni differenti, hanno diviso il pubblico da casa con i loro atteggiamenti discutibili in diverse occasioni. Alla fine i telespettatori hanno scelto di eliminare Charlie Gnocchi con il 40% dei voti, salvando Attilio con il 60% delle preferenze.

Charlie era convinto di essere stato eliminato definitivamente dal GF Vip ma una volta giunto in studio ha scoperto di essere in possesso del biglietto di ritorno che gli ha permesso di tornare in casa per vivere la sua seconda possibilità.

I nominati della puntata

Anche ieri sera, spazio alle nomination. I preferiti della puntata sono stati Luca Onestini, Antonino Spinalbese, Nikita Pelizon e Patrizia Rossetti. Sonia e Orietta hanno invece fatto i nomi di Antonella e Oriana. Ecco come sono andate le nomination:

Giaele De Donà ha nominato Sarah Altobello

Luca Salatino ha nominato Attilio Romita

George Ciupilan ha nominato Edoardo Tavassi

Edoardo Tavassi ha votato per Sarah Altobello

Sarah Altobello ha nominato Attilio Romita

Daniele Dal Moro ha nominato Alberto De Pisis

Alberto De Pisis ha nominato Daniele Dal Moro

Edoardo Donnamaria ha nominato Attilio Romita

Attilio Romita ha nominato Edoardo Donnamaria

Micol Incorvaia ha nominato Sarah Altobello

Wilma Goich ha nominato Attilio Romita

Ecco come hanno votato i concorrenti immuni:

Antonino Spinalbese ha nominato Edoardo Donnamaria

Oriana Marzoli ha nominato Attilio Romita

Patrizia Rossetti ha nominato Giaele De Donà

Luca Onestini ha nominato Daniele Dal Moro

Antonella Fiordelisi ha nominato Micol Incorvaia

Nikita Pelizon ha nominato Attilio Romita

A finire in nomination sono stati Attilio, Daniele, Edoardo e Sarah: il più votato sarà immune.