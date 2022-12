La ventesima puntata del Grande Fratello Vip 7 ha visto ieri, 5 dicembre 2022, un nuovo Vippone eliminato. Ad essere finiti in nomination sette giorni prima erano stati Luciano Punzo, Patrizia Rossetti e Micol Incorvaia. Il pubblico da casa si è espresso tramite televoto, scegliendo il concorrente da far uscire definitivamente dal reality.

Grande Fratello Vip 7, 20a puntata: eliminato

Il meno votato al GF Vip 7 e quindi eliminato nella 20a puntata del reality andato in onda su Canale 5 è stato Luciano Punzo. La prima a essere salvata era stata Micol, dunque la sfida conclusiva è si è giocata tra Punzo e Rossetti ma ad avere la peggio è stato il ragazzo.

Ecco quali sono state le percentuali che hanno decretato il nuovo eliminato: Micol 60%, Patrizia 26% e Luciano 14%.

Il pubblico ha deciso che il VIP che deve invece abbandonare immediatamente la Casa è… Luciano! #GFVIP pic.twitter.com/bxKggIRpCb — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 5, 2022

I nominati

Spazio dunque alle nomination. Nella nuova puntata del Grande Fratello Vip ad essere votati sono stati solo gli uomini, attualmente in maggioranza. Ecco come si sono svolte le nomination in superled:

Antonino Spinalbese ha nominato Charlie Gnocchi

Edoardo Donnamaria ha nominato Charlie Gnocchi

Luca Salatino ha nominato Alberto De Pisis

Charlie Gnocchi ha nominato Edoardo Donnamaria

Attilio Romita ha nominato Alberto De Pisis

George Ciupilan ha nominato Edoardo Tavassi

Edoardo Tavassi ha nominato Charlie Gnocchi

Luca Onestini ha nominato Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro ha nominato Alberto De Pisis

Alberto De Pisis ha nominato Daniele Dal Moro

Ed ecco come sono state le votazioni degli immuni, che come da tradizione si sono svolte nel segreto del confessionale:

Antonella Fiordelisi ha nominato Daniele Dal Moro

Giaele De Donà ha nominato Charlie Gnocchi

Patrizia Rossetti ha nominato Daniele Dal Moro

Wilma Goich ha nominato Edoardo Donnamaria

Nikita Pelizon ha nominato Alberto De Pisis

Sarah Altobello ha nominato Daniele Dal Moro

Micol Incorvaia ha nominato Charlie Gnocchi

Oriana Marzoli ha nominato Daniele Dal Moro

I nominati sono Daniele Dal Moro e Charlie Gnocchi: il più votato sarà immune, il meno votato andrà direttamente al televoto nella prossima nomination. Il televoto verrà chiuso durante la puntata di sabato 10 dicembre.