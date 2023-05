Ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 pubblica la sua canzone (trash) per l’estate – VIDEO

Sarah Altobello dopo il Grande Fratello Vip si dedica alla musica dance con il brano “anticipato” dentro la Casa dal titolo “Pullula”. La canzone trash è stata già pubblicata nel mese di aprile su oltre 100 piattaforme digitali a copertura di oltre 240 Paesi nel mondo.

Dopo il Grande Fratello Vip arriva la canzone trash di Sarah Altobello

Sarah Altobello, dopo il GF Vip, ha deciso anche di portare la sua canzone estiva in tour nelle discoteche top Italiane e della Costa Azzurra, in attesa dello sbarco negli Usa previsto per settembre a Miami.

Oltre al brano è stato pubblicato anche il videoclip ufficiale e, se siete dei veri amanti del trash, fossi in voi non me lo lascerei scappare.

Eccolo a seguire (e poi non dite che non vi vogliamo bene!).

