Ancor prima dell’esordio della sesta edizione del Grande Fratello Vip, due possibili concorrenti del reality di Alfonso Signorini sarebbero stati segnalati insieme. Tra i due sarebbe spuntata una certa simpatia speciale che potrebbe lasciar sospettare le prime strategie in corso alla vigilia dell’esordio.

Grande Fratello Vip 6: l’incontro tra due futuri concorrenti

I due protagonisti dell’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano attraverso le sue Instagram Stories sono due nomi dati per certi come concorrenti del Grande Fratello Vip 6: Tommaso Eletti e Clarissa Hailé Selassié.

Lui è stato uno dei protagonisti più chiacchierati della passata edizione di Temptation Island. Entrato in coppia con la compagna Valentina Nulli Augusti per via della sua forte gelosia, alla fine sono usciti separati. La sua presenza nel reality non è stata ancora ufficializzata ma appare sempre più certa.

Lei è invece una delle tre principesse etiopi discendenti della dinastia di Hailé Selassié. Le tre sorelle sono state date anche loro per certe tra i futuri concorrenti del GF Vip in attesa dell’ufficialità.

Tommaso e Clarissa sono apparsi nella stessa foto, pubblicata da Deianira che ha commentato:

Ma come mai Tommaso Eletti con una delle “Principesse” dell’Etiopia ed entrambi partecipano al Gf? Già stanno macchineggiando cosa fare nella Casa?

Un dubbio lecito, quello dell’influencer, che potrà trovare risposta solo tra poche settimane.