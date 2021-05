La macchina organizzativa del Grande Fratello Vip 6 prosegue incontrastata in attesa di conoscere le prime indiscrezioni sul nuovo cast. Al momento solo tanti nomi e autocandidature ma ancora nulla di certo. Ci vorranno ancora un po’ di settimane prima di dare il via al valzer ufficiale delle presunte presenze celebri che varcheranno la porta rossa.

Ma se sul piano dei futuri concorrenti tutto sembra essere in lavorazione, cosa accade su quello degli opinionisti? Nella passata edizione, a sedere in studio affiancando l’arduo lavoro di Alfonso Signorini sono stati Pupo e Antonella Elia. Nella prossima edizione però ci potrebbe essere un cambio radicale.

A pronunciarsi in queste ore è stato il cantante toscano il quale ha fatto un passo indietro rinunciando al ruolo di opinionista in occasione del Grande Fratello Vip 6. Intervistato tra le pagine di QN – Quotidiano Nazionale – e ripreso da TvZoom – ha replicato:

A settembre ricomincerà il Grande Fratello Vip e già in molti, addetti ai lavori e gente comune, mi chiedono se io ci sarò ancora. Devo dire che mi piacerebbe molto e che l’esperienza professionale vissuta la fianco di Alfonso Signorini nelle due scorse edizioni è stata straordinaria, sorprendente e arricchente, ma questa volta per me è più complicato. C’è di mezzo la mia prima passione, la musica. Nei prossimi mesi e per tutto il 2022, sarò impegnato nel recupero dei concerti annullati a causa della pandemia e in quelli nuovi che stanno cominciando ad arrivare.

Per questo, garantire la mia presenza in un programma così importante, anche per la sua durata, non sarebbe semplice. Ma sono certo che non sarà un addio, ma un arrivederci.