Grande Fratello Vip 6: Jasmine Carrisi o Anna Lou Castoldi? Per una di loro è un “no”

Oltre alle due opinioniste che animeranno il Grande Fratello Vip 6, al momento si conosce ufficialmente solo il nome di una concorrente, Katia Ricciarelli, pronta a varcare nelle prossime settimane la fatidica porta rossa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Tutti gli altri nomi emersi fino ad oggi fanno parte delle ipotesi e dei rumors che in questi ultimi giorni si sono diffusi sempre di più.

Grande Fratello Vip 6: solo una tra Jasmine Carrisi e Anna Lou Castoldi

L’attenzione si era concentrata in modo particolare su due giovani protagoniste in lizza anche loro per il Grande Fratello Vip. Si tratta di due “figlie di”, Jasmine Carrisi e Anna Lou Castoldi. La prima è figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, la seconda di Morgan e Asia Argento.

Due storie differenti ma al tempo stesso interessanti, soprattutto sul piano familiare, ma che però a quanto pare avremo modo di approfondire attraverso il reality solo per metà. Una sola tra le due giovane aspiranti gieffine, infatti, è destinata a diventare una Vippona.

A rendere nota l’indiscrezione è il portale TvBlog.it che in merito fa sapere:

Entrambe erano in pista per far parte del cast del Grande fratello vip 6 e pare, secondo quanto apprendiamo, che questo inedito derby fra “figlie di” sia stato vinto da Jasmine Carrisi.

La figlia di Al Bano, dopo essere stata esclusa insieme al padre dalla seconda edizione di The Voice Senior su Rai1, quindi, potrà ripartire dalla Casa di Cinecittà. Un peccato, di contro, per Anna Lou, ragazza molto intelligente e che avrebbe avuto modo di farsi conoscere ed apprezzare come già è riuscita a fare nello studio di Giletti su La7.