La grande macchina organizzativa del Grande Fratello Vip 6 procede spedita con una serie di interessanti indiscrezioni che arrivano da più fronti. Numerosi i nomi finora trapelati tra coloro che sarebbero in trattativa, chi ha visto mancare la fumata bianca e chi invece ha già detto di no ad una eventuale partecipazione. Di seguito vi sveliamo la lunga carrellata di personaggi che potrebbero essere i prossimi concorrenti del GF Vip 6.

Grande Fratello Vip, anticipazioni cast: le ultime indiscrezioni

Il reality GF Vip con la terza edizione condotta da Alfonso Signorini sta per tornare. Mentre una delle opinioniste è già prontissima a cimentarsi nell’inedito ruolo, fervono i preparativi per quanto concerne il cast di concorrenti.

Secondo il settimanale Oggi sarebbero in corso sei trattative per avere nella Casa più spiata d’Italia otto concorrenti. Nel dettaglio, la produzione starebbe corteggiando tre principesse etiopi, discendenti dalla stirpe di Hailé Selassié, ultimo imperatore d’Etiopia. Si tratta di Jessica, Lulu e Charlie, che oggi vivono a Roma nel rinomato quartiere Parioli. Per Jessica non si tratterebbe della prima esperienza televisiva avendo già preso parte di Riccanza 2. La giovane sarebbe anche legata da un’amicizia a Tommaso Zorzi, vincitore della passata edizione del reality.

TvBlog ha avanzato altri tre nomi a partire dalla modella venezuelana Ainnet Stephens. La 39enne non è nuova al piccolo schermo avendo già partecipato a programmi quali Realt tv, Azzardo, Ciao Darwin, Festival del circo di Montecarlo, Chiambretti night, Grande fratello 10, Quelli che il calcio e Detto fatto.

Ci sarebbe poi anche un altro personaggio noto in lizza, ovvero l’attore Alex Belli. Dopo la sua ex Mila Suarez, dunque, Alex potrebbe ritornare nella Casa dove già era entrato per un chiarimento con la giovane.

Tra i personaggi “da lanciare”, anche il giovane modello ed imprenditore Michele Casalino, forse il meno noto tra i nomi finora trapelati.

WhoopSee ha ipotizzato l’ingresso di uno tra Toto Schillaci e Walter Zenga ma secondo l’influencer Amedeo Venza con quest’ultimo non si sarebbe raggiunto un accordo in merito al cachet.

Tra gli altri nomi avanzati da Dagospia e confermati da TvBlog anche quelli di Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Anna Lou Castoldi, Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi.

Tuttavia, come precisa il noto blog televisivo, il cast non sarebbe ancora definitivo e fino all’ultimo potrebbe esserci anche qualche clamorosa novità.

Il cast del GF Vip 6