Il Grande Fratello Vip 6 sta per tornare su Canale 5 con la sua sesta edizione, la terza condotta da Alfonso Signorini. Tante, finora, le indiscrezioni che si rincorrono sul possibile cast. Molti volti più o meno noti si sono autocandidati, altri sono emersi con sempre maggiore insistenza nelle ultime settimane, ma resta ancora da capire con certezza la durata del programma.

Grande Fratello Vip 6: quanto durerà la nuova edizione?

Intanto partiamo dalla data di inizio: il Grande Fratello Vip 6 dovrebbe partire il prossimo 13 settembre, salvo cambio di programma repentino dell’ultimo minuto. La prima serata del lunedì sera di Canale 5, dunque, sarà caratterizzata proprio dal reality show di Signorini, con la presenza di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nei panni di opinioniste.

Per il momento di partirebbe di 13 puntate del GF Vip 6 al lunedì sera con 8 raddoppi (dunque con doppio appuntamento settimanale) previsti il venerdì sera per un totale di 21 puntate. Il reality, se così fosse, avrebbe una durata di circa 3 mesi ma Mediaset potrebbe decidere di allungare ulteriormente lo show – come già accaduto in passato – sulla base dei risultati positivi in termini di ascolti.

Tra le pagine del settimanale Nuovo Tv, tuttavia, arriva una indiscrezione ribadita in due differenti articoli dedicati ai possibili protagonisti del GF Vip e che parlerebbe di una presunta durata record dello show. “Si parla di una edizione che potrebbe durare anche otto o dieci mesi”, si legge. Ed ancora: “Questa volta potrebbe durare fino a maggio 2022”.

Si tratterà davvero di una nuova edizione dalla durata record? Se così fosse Signorini e l’intera produzione dovranno puntare davvero su un cast bomba in grado di intrattenere il pubblico di Canale 5 senza annoiare per diversi lunghi mesi di messa in onda.