E’ arrivato il momento di fare “il punto” sui concorrenti del Grande Fratello Vip finora trapelati e sugli ultimi “ingressi” ancora non confermati ufficialmente ma sempre più vicini alla fatidica Porta Rossa. Alla rosa dei possibili Vipponi di Alfonso Signorini, si vanno ad aggiungere ulteriori nomi pronti a comporre l’attesissimo cast della sesta edizione.

Grande Fratello Vip 6, le ultime sui concorrenti

A svelare nel dettaglio i prossimi Vipponi che conosceremo ufficialmente il 13 settembre in prima serata su Canale 5 è TvBlog.it, che ad oggi ha reso noti gran parte dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6.

Il primo nome è quello del giornalista sportivo Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta, tra le protagoniste della passata edizione del reality entrata con la figlia Guenda Goria. Altra concorrente è Jo Squillo: dopo averci intrattenuto durante il lockdown a suon di musica, ora è pronta ad entrare nella Casa del GF Vip.

Ed ancora Aldo Montano, il cui nome è trapelato nelle passate ore svelato da Davide Maggio in una diretta Instagram insieme a quello di un “non famoso” dalla storia interessante. In questo caso mancherebbe però ancora l’autorizzazione della Polizia Penitenziaria ma, spiega TvBlog, “pare che la produzione voglia comunque procedere a girare la clip di presentazione”.

A quanto pare le clip di presentazione dei concorrenti del GF Vip 6 si starebbero registrando proprio in questi giorni in attesa di vederle in onda il prossimo 13 settembre. Smentita quindi la presenza delle “figlie di” ma confermata quella delle “nipoti di” in riferimento alle tre nipoti dell’ultimo imperatore di Etiopia Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié.

A questo punto ecco la lista dei primi 15 nomi più o meno ufficiali che andranno a comporre il cast del GF Vip 6 come svelata da Biccy.it raccogliendo tutte le indiscrezioni degli ultimi giorni: