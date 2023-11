Grande Fratello, sorprese per Ciro Petrone, Giselda Torresan e Rosy Chin: cosa accadrà nella 16a puntata

Nuova puntata del Grande Fratello nella prima serata di oggi 2 novembre 2023. L’appuntamento è fissato a questa sera su Canale 5, in compagnia come sempre di Alfonso Signorini e Cesara Buonamici, rispettivamente nei panni di conduttore ed opinionista. Con loro anche Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti social, rendendoli pubblici nel corso della diretta.

Grande Fratello, le anticipazioni della 16esima puntata del 2 novembre

La nuova puntata del Grande Fratello si preannuncia ricca di colpi di scena e sorprese degne di nota, che coinvolgeranno più concorrenti. Secondo le anticipazioni, Ciro Petrone sarà il protagonista di una delle sorprese in programma. Proprio l’attore napoletano aveva ipotizzato nelle passate ore la possibilità di abbandonare la Casa per via di un suo malessere.

Non sappiamo di che malessere parlasse, fatto sta che stasera Ciro incontrerà la sua fidanzata, Federica, alla quale è legato da 12 anni. Ma non sarà la sola sorpresa: il Grande Fratello ha qualcosa di speciale anche per Rosy Chin e Giselda Torresan.

Nel corso della puntata ci sarà spazio anche per Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi: sebbene la donna abbia messo un punto, il ragazzo non avrebbe intenzione di cedere ed anzi avrebbe manifestato una certa gelosia nei confronti di Massimiliano Varrese.

Focus anche su Giampiero Mughini e sugli attriti nei confronti di alcuni inquilini della Casa, oltre alla brutta frase pronunciata la sera di Halloween nei confronti di Angelica.

Infine, spazio al televoto: chi avrà la meglio tra Alex, Beatrice, Fiordaliso e Giselda? Il sondaggio sul preferito tra i nominati ha già messo in salvo l’attrice.