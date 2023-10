Nella prima serata di oggi 5 ottobre ci attende una nuova puntata del Grande Fratello, durante la quale scopriremo l’esito del televoto che vede otto concorrenti a rischio: chi è il preferito? Chi si salverà al termine della serata? Ancora una volta è sfida aperta tra Beatrice ed il resto dei gieffini nominati: ecco cosa dicono i principali sondaggi in rete.

Grande Fratello, sondaggi su chi si salverà dall’ultimo televoto

Nel precedente appuntamento col Grande Fratello ben otto inquilini sono finiti al televoto. Si tratta di Beatrice Luzzi, Arnold Cardaropoli, Alex Schwazer, Giselda Torresan, Letizia Petris, Lorenzo Remotti, Valentina Modini e Vittorio Menozzi. Ma chi si salverà e chi rischierà nel prossimo appuntamento di essere eliminato?

Come da tradizione abbiamo aperto anche noi il sondaggio che ci ha restituito un quadro dettagliato delle preferenze dei nostri lettori sugli otto concorrenti in nomination: Beatrice appare la preferita con quasi il 60% dei voti, seguita da Giselda e Vittorio ma a netta distanza. Ultimo (non pervenuto), il calzolaio Lorenzo Remotti.

Ma ecco cosa è emerso dal portale Reality House: Beatrice non ha rivali e conquista oltre il 52% delle preferenze, seguita da Vittorio e Giselda. Ultimo ancora Lorenzo, quasi a pari merito con Arnold.

Infine il sondaggio ospitato da Grande Fratello Forum ci restituisce un quadro molto simile, con Beatrice la preferita tra gli otto nominati, seguita da Vittorio e Giselda, mentre ultimo è in questo caso Arnold, preceduto da Lorenzo.