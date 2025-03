Grande Fratello, Signorini fuori controllo: “Ha inveito contro Beatrice, gli autori lo hanno fermato”, il retroscena

L’ultima puntata del Grande Fratello ha regalato momenti di alta tensione, con Alfonso Signorini protagonista di un acceso scontro con Beatrice Luzzi. Il motivo? Un intervento dell’opinionista in difesa di Shaila Gatta, ex velina coinvolta in una polemica scaturita da un tweet di Stefania Orlando. La Luzzi ha fatto riferimento a informazioni esterne al reality, scatenando la reazione immediata del conduttore.

Lo scontro in diretta tra Signorini e Beatrice Luzzi

“Abbiamo letto il post di Stefania perché è una ex concorrente che solleva una critica. Tu, nelle vesti di opinionista, non dovresti rivelare i tipi di commenti che ci sono, perché questo non è pertinente all’argomento. Per regolamento, Beatrice, non si può fare. Hai fatto una cosa non corretta”, ha sentenziato Signorini in diretta, con un tono visibilmente irritato.

Retroscena shock: Signorini furioso dietro le quinte

Quello che il pubblico a casa non ha visto, però, è ancora più incredibile. Secondo diverse testimonianze, lo scontro non si sarebbe fermato in studio, ma sarebbe proseguito dietro le quinte, dove Alfonso Signorini avrebbe perso completamente la calma.

Amedeo Venza, noto esperto di gossip, ha rivelato un retroscena inaspettato riportato da una sua follower: “Sono tra il pubblico del GF, Alfonso era nero contro l’opinionista. È uscito fuori dallo studio inveendo contro di lei. Siamo rimasti scioccati”.

Un’affermazione che trova conferma in un’altra segnalazione, questa volta di Deianira Marzano: “Deia, ti devo dire una cosa assurda! Ero nel pubblico stasera al GF e durante una pubblicità sono andata in bagno… Beh, ti giuro che ho sentito Alfonso fare il panico contro Beatrice! Le ha parlato malissimo, era super alterato, sembrava proprio inca**ato nero! Gli autori cercavano di calmarlo, ma l’aria era pesantissima. Ovviamente in puntata non si è visto nulla, ma è successo davvero”.

La reazione del pubblico e dei social

La vicenda ha immediatamente scatenato un’ondata di commenti sui social. I fan del programma si sono divisi tra chi sostiene Alfonso Signorini e chi invece ritiene che abbia esagerato, perdendo il controllo in modo inaccettabile.

Molti si chiedono se ci saranno ripercussioni per Beatrice Luzzi o se il conduttore prenderà posizione ufficialmente sull’accaduto. Al momento, né Signorini né la produzione del Grande Fratello hanno rilasciato dichiarazioni in merito.