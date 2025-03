Mediaset nel caos: Grande Fratello si allunga e The Couple ancora senza cast

Cosa sta succedendo dietro le quinte di The Couple? E se Grande Fratello si allungasse ancora? Tutti i dettagli.

A meno di tre settimane dal debutto di The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi, qualcosa non torna. Il cast non è ancora stato definito e questa incertezza starebbe spingendo Mediaset a prendere una decisione drastica: prolungare Grande Fratello di un’ulteriore settimana.

Grande Fratello si allunga? L’ipotesi Mediaset

L’indiscrezione, riportata da Davide Maggio, parla di una puntata speciale dedicata alla celebrazione dell’edizione in corso del reality di Alfonso Signorini. Un’idea che potrebbe colmare il vuoto lasciato dal ritardo di The Couple e che strizza l’occhio ai nostalgici, visto che in passato era consuetudine chiudere il programma con una puntata celebrativa.

Secondo le ultime voci di corridoio, Grande Fratello potrebbe concludersi non il 31 marzo 2024, come inizialmente previsto, ma una settimana dopo, con una puntata evento che ripercorrerebbe i momenti più iconici della stagione.

Al momento, da Mediaset tutto tace. Nessuna conferma ufficiale è arrivata sulle modifiche al palinsesto, ma la difficoltà nel completare il cast di The Couple potrebbe rendere concreta questa soluzione. Insomma, la rete sembra ancora in alto mare e il pubblico si chiede se davvero il reality con Ilary Blasi riuscirà a partire nei tempi previsti o se assisteremo a un ennesimo cambio di programmazione.

Il pubblico resta in attesa: cosa accadrà?

Questa incertezza, oltre a mettere in discussione la stabilità della programmazione Mediaset, solleva interrogativi sulla capacità della rete di gestire i suoi nuovi format. Dopo il calo di ascolti di alcuni reality negli ultimi anni, riuscirà The Couple a conquistare il pubblico o sarà un altro esperimento destinato a faticare?

Nel frattempo, gli spettatori restano in attesa di aggiornamenti, pronti a scoprire se il Grande Fratello saluterà i suoi fan con una grande festa o se sarà l’ennesima vittima di un palinsesto ballerino.