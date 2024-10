Grande Fratello, Shaila Gatta nella bufera: “Z*” ad Amanda Lecciso, poi si scusa (ma è poco credibile)

Non si placano le polemiche nella Casa del Grande Fratello, dove Shaila Gatta si è trovata al centro di un acceso scontro con Amanda Lecciso. L’ex velina ha infatti usato un termine offensivo, riferendosi a Lecciso come “z***”. Di fronte alla reazione indignata della coinquilina, Gatta ha cercato di giustificarsi spiegando che per lei si tratta di un termine “colloquiale e rafforzativo”, spesso utilizzato in modo scherzoso nella cultura napoletana.

Cosa ha scatenato la lite tra Shaila Gatta e Amanda Lecciso

Il caso ha avuto inizio quando Javier Martinez ha riferito che Shaila avrebbe usato lo stesso epiteto anche nei confronti di Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso. Lo sfogo di Javier è stato netto: “Shaila parla come un libro stampato, è tutta finta. Fa la paladina delle donne e poi insulta un’altra donna”. Anche Amanda Lecciso si è sentita offesa e ha deciso di affrontare Shaila in un confronto aperto.

In risposta alle critiche, Shaila ha spiegato di non ricordare l’insulto e ha cercato di contestualizzare il linguaggio, associandolo a una “veracità napoletana”. “Ti giuro che non ricordo di aver detto quella parola, ma se l’ho fatto chiedo scusa. Per noi napoletani è un rafforzativo, come dire ‘str***’ o ‘sciocca’”, ha detto la Gatta. “Non è mia intenzione offendere. È un modo colloquiale”. Shaila ha anche richiesto un video per verificare le sue affermazioni, sottolineando l’intenzione di chiarire l’equivoco.

Amanda Lecciso si è detta pronta ad accettare le scuse della coinquilina, ma ha espresso una certa perplessità sulla versione di Shaila. “Accetto queste scuse perché sembrano più sincere, ma se mi dici che non ricordi di averlo detto, rimango un po’ perplessa”, ha risposto la Lecciso.