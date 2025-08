“Offendete perché siete stupidi”, Grande Fratello: lo sfogo social dell’ex concorrente – VIDEO

Sono passati mesi dalla fine dell’ultima edizione del Grande Fratello, eppure alcuni dei suoi protagonisti continuano a catalizzare l’attenzione del web. Tra loro c’è Luca Giglioli, ex concorrente e hairstylist, finito spesso al centro del gossip per la sua relazione nata nella Casa con Yulia Bruschi. Ma stavolta il motivo per cui fa notizia è decisamente più profondo e umano.

Luca Giglioli del Grande Fratello rompe il silenzio: “Siamo persone, non bersagli”

In una serie di storie Instagram (trovate il video in apertura del nostro articolo), l’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di affrontare un tema che tocca sempre più personaggi pubblici: l’ondata di insulti e critiche gratuite che ogni giorno piovono sui social.

L’ex gieffino ha scelto di rompere il silenzio su un argomento che riguarda tantissimi volti noti della TV e dei social. E lo ha fatto così:

“Mi viene da ridere perché è la prima volta che faccio una cosa del genere, io ci tengo a metterci la faccia su un argomento che è stato tirato fuori un milione di volte, ma ci tengo a dire la mia. Il 31 marzo si è chiuso un capitolo che tutti noi conosciamo…”

Il riferimento è chiaramente alla fine del Grande Fratello, ma il suo discorso si allarga, diventa una riflessione più ampia sull’umanità di chi lavora nel mondo dello spettacolo e sulla superficialità con cui troppo spesso viene giudicato. “Non ci conoscete”, sottolinea Giglioli, “ci avete solo visto tramite uno schermo”.

Nonostante sia consapevole di essere diventato un personaggio pubblico – e quindi soggetto a critiche – l’ex gieffino punta il dito contro l’odio gratuito che viene riversato online:

“So di essere un personaggio pubblico perché posso ricevere più complimenti e più critiche e va benissimo, ma nessuno vi dà la libertà di offendere persone che neanche conoscete…”.

Parole forti contro gli hater: “Non offendete, è da stupidi”

Ma Luca Giglioli non si ferma qui. Con tono fermo, ma visibilmente ferito, spiega quanto certi insulti, anche se apparentemente ignorabili, lascino il segno. E denuncia l’uso distorto dei social:

“Siamo persone in carne ed ossa e per quanto a me non me ne freghi nulla dei vostri insulti e delle vostre frustrazioni mi dà fastidio perché nessuno vi dà la libertà di farlo.”

Poi un appello accorato al buon senso, che suona quasi come una lezione di educazione civica ai tempi di Instagram e TikTok:

“I social dovrebbero essere usati per scopi informativi o per parlare delle sue cose e tutti devono essere pronti a ricevere critiche e approvazioni, ma non insulti perché io gli insulti li faccio forse solo a persone che conosco. E visto che potreste essere i miei genitori o anche i miei nonni, abbiate un po’ di rispetto.”

Infine, la riflessione si chiude con un messaggio:

“Chiudo dicendo: che senso ha aprire un telefono e andare a offendere? Non è più bello aprire un telefono e guardare un video, una foto, che vi piace e che suscita interesse? Non ci seguite, non ci guardate se non vi piacciamo, ma non offendete perché è da stupidi”.

Perché lo sfogo di Luca Giglioli fa bene al mondo dei social

Il discorso di Luca Giglioli, al di là del contesto televisivo da cui proviene, tocca corde universali. In un’epoca in cui l’hate speech è all’ordine del giorno e l’empatia sembra sempre più rara, il suo appello ci ricorda che dietro ogni profilo social c’è una persona vera, con emozioni vere.

E che se è vero che chi si espone pubblicamente deve essere pronto ad accogliere giudizi, è altrettanto vero che nessuno merita di essere insultato o deriso. Nessuno. Soprattutto non per il solo fatto di essere visibile.