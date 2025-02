Grande Fratello sfida Sanremo 2025, parla Signorini: ecco il vero motivo

La decisione di Mediaset di mandare in onda il Grande Fratello nella settimana del Festival di Sanremo 2025 ha sollevato non poche perplessità tra gli addetti ai lavori e il pubblico. In molti si aspettavano un cambio di rotta dell’ultimo minuto, ma così non è stato. Alfonso Signorini, conduttore del reality di Canale 5, ha svelato i motivi dietro questa mossa in un’intervista a Casa Chi, rispondendo senza giri di parole alle critiche.

Grande Fratello contro Sanremo 2025: la scelta di Mediaset

Alfonso Signorini ha affrontato il tema con estrema trasparenza: “Se è un’operazione kamikaze? Molti me lo dicono, ‘ma sei pazzo?’”, ha dichiarato il conduttore, come riporta Biccy.it.

Il presentatore ha chiarito che non c’è nessuna “sfida” tra Grande Fratello e Sanremo 2025, ma solo la volontà di rispondere a una precisa richiesta di Mediaset. “Niente va contro niente, andare contro un’istituzione come il Festival sarebbe folle. Noi siamo come Davide e Golia, ma non esiste competizione. Siamo solo due prodotti televisivi che vanno in onda contemporaneamente”.

Perché il GF non si ferma? La strategia di Mediaset

Il motivo della scelta, ha spiegato Signorini, è legato a una strategia editoriale e commerciale della rete:

Abbiamo risposto a un bisogno dell’azienda. Se Mediaset ci ha chiesto di andare in onda, significa che crede nel nostro prodotto. Non possiamo rifiutare per paura degli ascolti.

Il conduttore ha ammesso che la puntata del GF trasmessa nella stessa serata del Festival rischia di ottenere ascolti bassi e di abbassare la media stagionale dello show, ma ha ribadito che per lui conta di più la fiducia che l’azienda ha dimostrato nel format. “Sono contento di farlo, non con lo spirito del martire, ma con entusiasmo”, ha aggiunto.

Sanremo e Grande Fratello: una convivenza possibile?

Se da una parte gli ascolti del Festival di Sanremo restano inarrivabili per qualsiasi altro programma televisivo, dall’altra il GF punta sul suo pubblico fedele. Signorini ha sottolineato che esiste una fetta di spettatori che preferirà comunque seguire il reality, magari alternandolo con la kermesse musicale.

Abbiamo uno zoccolo duro di spettatori che ci segue con fedeltà. Chi, tra una canzone e l’altra, vorrà un contenuto diverso, avrà l’opzione di cambiare canale.

Un’ipotesi suggestiva che circola tra i fan del reality è quella di un crossover tra i due programmi, magari con un ex concorrente del GF in gara a Sanremo. Al momento, però, si tratta solo di fantaindiscrezioni.