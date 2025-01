Grande Fratello, salta la diretta di stasera: perché e quando torna

Il Grande Fratello non andrà in onda oggi. Ecco perché Mediaset ha deciso di spostare la puntata

La puntata del Grande Fratello prevista per oggi, 6 gennaio, è stata rinviata. Mediaset ha deciso di fare spazio alla finale di Supercoppa Italiana, un evento calcistico molto atteso che vedrà sfidarsi le vincenti di Inter-Atalanta e Juventus-Milan.

Mediaset rivoluziona il palinsesto: slitta il Grande Fratello

Il reality tornerà in onda mercoledì 8 gennaio, ma con un ulteriore cambiamento: il doppio appuntamento settimanale, ipotizzato da alcune testate, potrebbe essere cancellato.

Vediamo nel dettaglio cosa accadrà e come questa decisione influenzerà il programma.

Perché il Grande Fratello non va in onda oggi?

La decisione di rinviare la diretta di questa sera è stata presa per privilegiare la finale di Supercoppa, che andrà in onda su Canale 5 in prima serata. Il palinsesto Mediaset ha subito modifiche sostanziali: martedì 7 gennaio debutterà la serie Amore e Vendetta – Zorro, mentre il Grande Fratello tornerà solo mercoledì 8 gennaio.

Questa scelta potrebbe incidere sugli ascolti, considerando che la nuova puntata del GF si scontrerà con il secondo episodio della miniserie Leopardi – Il Poeta dell’infinito, trasmessa su Rai 1.

Le nomination e le anticipazioni per l’8 gennaio

La prossima puntata sarà cruciale. Bernardo Cherubini, Helena Prestes, Shaila Gatta e Stefania Orlando sono i nominati in attesa del verdetto del pubblico. I sondaggi online vedono Helena favorita, seguita da Shaila e Stefania, mentre Bernardo sembra destinato all’eliminazione.

Nella Casa, le tensioni non mancano: Helena continua a dividere gli inquilini, e si vocifera che alcuni stiano spingendo per la sua espulsione.