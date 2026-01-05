Grande Fratello, rottura tra due protagonisti: annuncio e motivi

Grande Fratello, finisce la storia tra Federica Petagna e Stefano Tediosi: l’annuncio sui social

La relazione tra Federica Petagna e Stefano Tediosi, nata sotto i riflettori dell’ultima edizione del Grande Fratello, è giunta al capolinea. A distanza di quasi un anno dalla conclusione del reality, la coppia ha deciso di prendere strade separate.

La notizia arriva un po’ a sorpresa, soprattutto se si considera che tutte le altre relazioni sbocciate nella Casa del programma condotto da Alfonso Signorini sembrano procedere a gonfie vele. MariaVittoria Minghetti e Tommaso Franchi continuano a frequentarsi, Helena Prestes e Javier Martinez parlano apertamente di un futuro insieme, mentre Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli portano avanti la loro storia senza intoppi. Federica e Stefano rappresentano dunque la prima coppia della diciottesima edizione a dirsi addio dopo la fine del programma.

A comunicare la rottura è stata Federica attraverso un messaggio pubblicato su Instagram: “La storia con Stefano è finita. Dopo tante cose successe ho capito che abbiamo valori, rispetto e un’idea di amore purtroppo completamente diversi. Nonostante tutto porterò ciò che è stato nel cuore, senza rancore. Grazie a tutti voi per aver creduto nella nostra coppia“.

Da parte di Stefano Tediosi, invece, al momento non è arrivata alcuna dichiarazione ufficiale.