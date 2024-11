Grande Fratello: rivoluzione in palinsesto, cambia ancora tutto! Dubbi sul doppio appuntamento, cosa sta succedendo

Il reality più discusso d’Italia sorprende ancora: ecco le novità su giorni e orari di messa in onda.

Dopo settimane di incertezza, il Grande Fratello torna a far parlare di sé con un’ulteriore modifica alla programmazione. A seguito della chiusura anticipata de La Talpa, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini raddoppierà gli appuntamenti settimanali. Ecco cosa cambia.

Grande Fratello cambia programmazione, ecco come

La trasmissione, solitamente prevista di lunedì, sarà proposta anche il sabato sera, occupando il posto lasciato vuoto da Tu Si Que Vales. Si tratta di una strategia mirata a consolidare gli ascolti e fidelizzare un pubblico già affezionato al format.

Gli spettatori potranno seguire le avventure dei concorrenti martedì 26 novembre e sabato 30 novembre. Dalla settimana successiva, il programma riprenderà la consueta collocazione del lunedì (2 dicembre), mantenendo però il doppio appuntamento con un ulteriore episodio sabato 7 dicembre.

Flop de La Talpa: la causa del cambiamento?

Il ritorno di La Talpa su Canale 5, atteso con grande entusiasmo, si è rivelato un boomerang per Mediaset. Gli ascolti del programma, condotto da Diletta Leotta, non hanno mai raggiunto le aspettative. Dopo appena quattro puntate, l’emittente ha deciso di accorpare gli episodi finali in un’unica serata speciale.

Stasera, i fan scopriranno finalmente l’identità della “talpa”, ma il brusco epilogo lascia l’amaro in bocca, segnando un’altra battuta d’arresto per i reality targati Mediaset.

Con il raddoppio settimanale del Grande Fratello, Canale 5 punta a riempire il vuoto lasciato da programmi che non hanno soddisfatto le aspettative. Gli occhi ora sono puntati sugli ascolti: riuscirà il reality condotto da Alfonso Signorini a mantenere il pubblico incollato allo schermo?

Nel frattempo, proprio questa mattina, la pagina di X, TV Italiana, ha svelato in esclusiva:

Riunione a Mediaset: si discute se rimuovere Grande Fratello dal sabato dopo il flop di due giorni fa.