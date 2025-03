Grande Fratello, i pronostici: Helena Prestes verso la finale, Zeudi favorita per la vittoria

Colpi di scena al Grande Fratello: Zeudi favorita per la vittoria, mentre Giglioli rischia l’eliminazione

La tensione è alle stelle per la semifinale del Grande Fratello. Questa sera il reality show di Canale 5 vedrà un nuovo colpo di scena con l’eliminazione di uno tra Helena Prestes, Chiara Cainelli e Luca Giglioli. Secondo gli esperti Sisal, i pronostici non sorridono a Luca, considerato il concorrente più a rischio con una quota di 66,00 per la vittoria finale.

Giglioli a rischio eliminazione: i pronostici del Grande Fratello

Il televoto flash sarà determinante per definire l’ultimo finalista. In pole position per l’accesso all’ultima puntata c’è Helena Prestes, che su Sisal.it viene data a 3,50, seguita da Lorenzo Spolverato, già quasi certo della finale con una quota di 9,00.

I numeri parlano chiaro: Giglioli sembra destinato a lasciare il reality a un passo dalla finalissima. Nonostante il supporto del pubblico, la sua permanenza nella Casa potrebbe essere interrotta dal voto degli spettatori. La sua quota di 66,00 per la vittoria lo rende il concorrente meno favorito tra i superstiti.

Chiara Cainelli potrebbe rappresentare una sorpresa, ma il vantaggio accumulato da Helena Prestes la mette in una posizione privilegiata. Lorenzo Spolverato, invece, si prepara già alla finale, anche se la sua vittoria resta un’incognita con una quota di 9,00.

Zeudi Di Palma, la grande favorita per la vittoria

Se la corsa alla finale è ancora apertissima, i bookmaker non sembrano avere dubbi su chi potrebbe sollevare il trofeo. Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, è l’attuale favorita con una quota di 1,55. Il suo percorso all’interno della Casa l’ha resa una delle concorrenti più amate, e la sua vittoria sembra sempre più probabile.

Jessica e Lorenzo attendono di conoscere il nome del quarto finalista che si unirà a loro e a Zeudi per il gran finale. Sarà Helena a completare il quartetto, come suggeriscono i pronostici, o ci sarà un’inattesa sorpresa?

L’appuntamento con la semifinale è fissato per questa sera su Canale 5. Il televoto flash potrebbe ribaltare i giochi e sconvolgere i pronostici. Chi raggiungerà Zeudi, Lorenzo e Jessica in finale?