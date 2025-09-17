Il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello 2025 – VIDEO

Ecco chi è il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello 2025!

Grande Fratello 2025: Simona Ventura presenta Matteo, il primo concorrente ufficiale

Il conto alla rovescia per il ritorno del Grande Fratello è quasi finito: mancano meno di due settimane all’inizio della nuova edizione, ma fino a ieri tutto taceva. Nessuna anticipazione, nessun promo in onda, nessuna notizia ufficiale sui concorrenti. Poi, finalmente, qualcosa si è mosso.

Durante la serata di ieri, Mediaset ha mandato in onda il primo spot ufficiale del reality, con protagonista Simona Ventura. La conduttrice, oltre a confermare l’imminente ritorno del programma, ha anche svelato chi sarà il primo abitante della casa: si tratta di Matteo.

Matteo è il primo inquilino del GF 2025: l’annuncio arriva da Simona Ventura

Lo spot, trasmesso su Canale 5, ha segnato l’inizio della campagna promozionale del nuovo Grande Fratello. Simona Ventura ha introdotto il primo concorrente, descrivendolo come un pugile con una storia personale molto toccante. Ecco le parole della conduttrice:

“Grande Fratello sta per arrivare e nella casa tornano le storie delle persone comuni, proprio come voi e come Matteo. Lui è un gigante buono e il rispetto se lo è sempre guadagnato, fuori e anche nel ring. Guantoni, successi, incontri, ma un giorno la sua vita è cambiata. Oltre al corpo, lui allena la mente. Pensate, conosce a memoria la Divina Commedia. Sul ring ha sempre lottato, quindi non sarà facile metterlo al tappeto. Grande Fratello, un nuovo inizio.”

Una presentazione che ha subito colpito il pubblico, lasciando intendere che Matteo sarà uno dei protagonisti emotivi di questa edizione.

Le aspettative sul cast e le novità di quest’anno

Se da un lato la scelta di concorrenti con storie forti ed emozionanti fa parte del nuovo corso del GF, c’è chi spera anche in volti capaci di portare vivacità e dinamiche accese dentro la casa. Molti spettatori, infatti, si augurano che il reality prenda ispirazione dai format più movimentati in stile Netflix, MTV o Prime Video.

Ma le novità non si fermano qui. Simona Ventura non sarà da sola nel commentare l’andamento del gioco: accanto a lei ci sarà un trio di ex gieffini composto da Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani, chiamati a commentare le gesta dei nuovi concorrenti.

Torna anche una presenza molto discussa, quella di Sonia Bruganelli, che ricoprirà ancora il ruolo di opinionista. La sua partecipazione è stata prima anticipata da *Affari Italiani* e poi confermata anche da *Davide Maggio*.

Assente invece Rebecca Staffelli. L’angolo social non sarà presente in questa edizione: una scelta voluta per tornare allo spirito delle prime stagioni del reality, riducendo al minimo i contatti tra la casa e l’esterno.

