A pochi giorni dall’esordio del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini dall’11 settembre su Canale 5, iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sul cast. Chi sono i concorrenti? Saranno in tutto 22 tra Vip e Nip ma in attesa dell’esordio è Tv, Sorrisi e Canzoni a svelare in anteprima i primi sei concorrenti ufficiali.

Grande Fratello, i primi 6 concorrenti ufficiali: chi sono

Tre Vip e tre Nip. I primi sei concorrenti del Grande Fratello sono rispettivamente Alex Schwazer, Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi da un lato e Letizia Petris, Vittorio Menozzi e Giselda Torresan dall’altro. Loro avranno accesso assicurato dalla Porta Rossa.

Ma cosa sappiamo sul loro conto? Proprio il settimanale di Aldo Vitali ha svelato in anteprima le curiosità iniziali, a partire dalle informazioni base sui Nip, passando per le motivazioni che avrebbero spinto tutti loro a partecipare al reality.

Partiamo dai primi tre personaggi famosi: Grecia Colmenares, interprete amatissima delle telenovelas degli Anni 80 e 90, il campione olimpico e marciatore Alex Schwazer e l’attrice e regista Beatrice Luzzi. Sul fronte persone comuni abbiamo invece Letizia Petris, fotografa laureata in comunicazione e marketing, Giselda Torresan, un’operaia turnista, e Vittorio Menozzi, un ingegnere con l’hobby della moda e della musica. Cosa li accomuna? Ciascuno di loro ha una storia da raccontare ed ha scelto il Grande Fratello per farlo. Ecco perchè avrebbero deciso di dire di sì a Signorini ed al suo reality.

Alex Schwazer: “Per sottolineare la mia voglia di tornare alle gare per le qualificazioni alle Olimpiadi 2024”.

Beatrice Luzzi: “Perché ho voglia di avventura, di divertirmi e di mettermi in gioco”.

Grecia Colmenares: “Vorrei che chi mi ha seguito nelle telenovelas possa conoscermi come essere umano. La gente non conosce la mia storia e vorrei raccontarla”.

Letizia Petris: “Perché me lo merito. Per tutti i sacrifici fatti e perché credo che per me possa essere una rinascita”.

Giselda Torresan: “È un’occasione per mostrarmi come sono: una persona vera, semplice e genuina”.

Vittorio Menozzi: “Perché sono curioso. Mi piace l’idea di confrontarmi e creare nuovi legami e amicizie con persone diverse da me”.