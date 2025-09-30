Grande Fratello, prima puntata: i primi 13 concorrenti

Grande Fratello 2025: presentati i primi 13 concorrenti, parte il televoto e scatta il primo scherzo

È andata in onda su Canale 5 la prima puntata del nuovo Grande Fratello, condotta per la prima volta da Simona Ventura. Un debutto molto atteso, che ha segnato anche i 25 anni del reality show più famoso della TV italiana. In studio, nei panni di opinionisti, tre volti storici del programma: Floriana Secondi, Ascanio Pacelli e Cristina Plevani, tutti ex concorrenti delle prime edizioni.

L’apertura è stata dedicata a un omaggio speciale alle origini del programma, con un pensiero ad Alfonso Signorini, passato il testimone alla Ventura dopo un lungo ciclo alla conduzione.

I primi concorrenti: tra sorprese e storie forti

A suon di musica, ad accogliere i ragazzi davanti alla celebre porta rossa è stato Tommaso Vianello (Tommy V), ex concorrente del GF4 e ora DJ.

La prima concorrente a varcare la soglia è stata Anita Mazzotta, tatuatrice e piercer, una ragazza dal passato complicato e dalla forte personalità, che ha raccontato di non vedere il padre da oltre dieci anni.

Subito dopo è entrata Donatella, 46 anni, originaria della Puglia, sposata e madre di famiglia. La comunicazione della sua entrata nella Casa è arrivata direttamente dalla Ventura, che si è recata a sorpresa da lei.

Il terzo concorrente è Omer Elomari, 26enne con una storia molto intensa alle spalle. Nato in Siria, è sopravvissuto alla guerra e ha ricostruito la sua vita in Valtellina, dove lavora come consulente aziendale.

Poi è stata la volta di Simone e Francesca, figlio e madre, entrambi concorrenti “a sorpresa”: Simone, attore e postino, è stato introdotto senza che la madre sapesse che avrebbe partecipato insieme a lei. Francesca, 43 anni, è restauratrice e ha un rapporto molto aperto con i figli.

Storie di vita e sogni da realizzare

Benedetta Stocchi, salumiera di Nemi, ha ricevuto la notizia del suo ingresso direttamente nel suo negozio. È seguita da Matteo Azzali, 47 anni, maestro di pugilato che cerca di sottrarre i ragazzi alla strada attraverso lo sport.

Giulio Carotenuto, 29 anni, è un dentista che ha prestato servizio anche in Africa. È single e ha mostrato da subito un atteggiamento riflessivo e riservato.

Spazio anche per la concorrente più giovane: Giulia, 19 anni, studentessa e modella, originaria di Carignano. Ha raccontato di avere una famiglia numerosa e di sognare una carriera in televisione. Conosceva già Simone, che aveva incontrato in occasione di un concorso di bellezza.

Il decimo concorrente è Domenico, 31 anni, operaio originario di Scampia, che ha definito la sua partecipazione al GF una vera rivincita personale. La notizia dell’ingresso nella Casa gli è stata data dalla figlia.

Colpi di scena e primi giochi

Durante la serata si è ricordato Pietro Taricone, protagonista della prima storica edizione. Poi si è passati alla presentazione di una delle coppie più chiacchierate della serata: Grazia Kendi e Francesco Rana.

Grazia, 25 anni, molto attiva sui social, ha dichiarato: “Viso angelico solo con chi lo merita, per il resto serpe nera”. Ha sempre sognato di partecipare al GF. Francesco, pugliese di 29 anni, lavora come vigile urbano e si è definito “taccagno” e molto legato alla nonna. Per lui, entrare nella Casa è stato il coronamento di un sogno coltivato da anni.

Poi è stato il momento di Matteo Pepe, 24 anni, studente di scienze politiche, che ha parlato del suo alter ego Jonas, una parte di sé che considera la più autentica. Al suo ingresso gli hanno fatto credere di essere l’unico uomo della Casa, creando un piccolo effetto sorpresa.

Francesco, nel frattempo, è stato rinchiuso nel “Tunnel del Destino” dove, tra un siparietto e l’altro con la nonna, è stato ufficializzato il suo ingresso nel cast.

Il primo televoto e la prova strategica

Con la puntata di debutto è stato anche aperto il primo televoto, che però non riguarda l’eliminazione: il pubblico dovrà votare i propri concorrenti preferiti. I tre più votati otterranno l’immunità nella settimana successiva.

Il Grande Fratello ha però inserito un piccolo trabocchetto: i concorrenti hanno ricevuto un pulsante e solo uno poteva premerlo entro 60 secondi. Il primo che lo avesse fatto avrebbe rinunciato al televoto, ma se nessuno lo avesse premuto, l’intera Casa sarebbe rimasta senza acqua calda per una settimana. A premere il pulsante è stato Giulio, gesto visto in studio anche come una possibile mossa strategica.

Le prime dinamiche nella Casa

Donatella, Francesca e Giulia sono state convocate in confessionale per decidere la suddivisione dei letti tra i concorrenti. Una scelta che potrebbe già creare le prime tensioni.

Con la chiusura della puntata e l’avvio del televoto, l’avventura del nuovo Grande Fratello 2025 è ufficialmente iniziata. Da ora, occhi puntati sulla Casa.