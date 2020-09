Francesca Piri ha conquistato un primato: è stata la prima eliminata della primissima edizione del Grande Fratello che, nel nostro bel paese, ha avuto il suo esordio nel 2000 condotto da Daria Bignardi. I colleghi di Blogo hanno avuto modo di intervistarla.

Grande Fratello, prima eliminata: “polemica” ventennale e ricordo Taricone

Le cose vent’anni fa erano nettamente differenti rispetto ad oggi, compresa la comunicazione che le diedero prima di entrare nella Casa del Grande Fratello: “Quando me l’hanno comunicato? Agli inizi di settembre, una decina di giorni prima dell’ingresso”.

Francesca Piri poi aggiunge:

Oggi sono straviziati, parliamo di un programma totalmente diverso. Noi non avevamo la lavatrice, la piscina in realtà era una vasca da bagno, se ci entravamo tutti e dieci non riuscivamo a muoverci. C’erano parecchi momenti di noia, ogni tanto poteva capitare che ci concedessero penne e matite, ma erano strategie per spronarci.

La ex concorrente del Grande Fratello svela di non guardare le edizioni attuali:

Non lo guardo molto perché non fa parte dei miei programmi preferiti, ma il Grande Fratello di oggi è un’altra cosa, anche sul fronte delle selezioni. A noi chiedevano di non aver partecipato a nessuna trasmissione. Ora, al di là dell’edizione per vip, i presunti sconosciuti orbitano attorno al mondo delle agenzie.

Poi la “polemica” sul ventennale:

Se ci aspettavamo una celebrazione? Ci abbiamo sperato tutti. Pensavo mi chiamassero, non tanto come gesto di riconoscenza, ma proprio perché cadono i venti anni da quell’evento. Tra l’altro il Gf Vip partirà proprio il 14 settembre, giorno esatto del nostro esordio. Avrebbero potuto invitarci in studio. Se lo faranno? Dubito. E’ difficile che le telefonate arrivino all’ultimo istante. Certe cose si organizzano con molti giorni di anticipo.

In ultimo, il ricordo di Pietro Taricone: