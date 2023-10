Nella prima serata di ieri è andata in onda la nona puntata del Grande Fratello, durante la quale non sono mancati gli scontri ed i confronti. Nel primo appuntamento all’insegna del reality di Canale 5, Alfonso Signorini ha condotto gli spettatori direttamente nella Casa di Cinecittà, alla scoperta delle dinamiche che hanno caratterizzato gli ultimi giorni.

Grande Fratello, preferito e percentuali del 9 ottobre

Oltre ai confronti ed ai colpi di scena, nella puntata del 9 ottobre del GF abbiamo scoperto anche l’esito del televoto, che i gieffini credevano fosse eliminatorio. Tre donne erano finite in nomination: Anita Olivieri, Grecia Colmenares e Valentina Modini. In realtà si votava per il preferito della Casa.

A risultare la preferita del pubblico è stata Grecia Colmenares, anche se inizialmente è stato fatto credere che fosse stata lei l’eliminata. Dopo una finta uscita, l’attrice è tornata tra i suoi inquilini, al settimo cielo per la preferenza da parte del pubblico.

Ecco quali sono state le percentuali del televoto: Grecia ha ottenuto il 42% dei voti, Anita il 40% e Valentina il 18%.

Le nomination

Spazio adesso alle nuove nomination del Grande Fratello del 9 ottobre 2023. I preferiti della Casa sono stati: Massimiliano, Letizia, Fiordaliso, Ciro, Alex e Giuseppe. Cesara Buonamici, nel ruolo di opinionista ha decretato Anita immune.

Le nomination palesi si sono svolte in Super Led:

Valentina ha nominato Arnold

Heidi ha nominato Arnold

Arnold ha nominato Heidi

Rosy ha nominato Beatrice

Beatrice ha nominato Paolo

Vittorio ha nominato Angelica

Samira ha nominato Vittorio

Paolo ha nominato Arnold

Giselda ha nominato Vittorio

Angelica ha nominato Beatrice

Ecco invece come si sono svolte le nomination in confessionale:

Fiordaliso ha nominato Angelica

Giuseppe ha nominato Heidi

Alex ha nominato Beatrice

Massimiliano ha nominato Beatrice

Letizia ha nominato Beatrice

Ciro ha nominato Beatrice

Grecia ha nominato Rosy

Anita ha nominato Heidi

A finire al televoto sono stati: Arnold, Beatrice, Heidi e Valentina.