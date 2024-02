Nella prima serata di ieri, lunedì 19 febbraio, è andata in scena una nuova puntata del Grande Fratello che ha decretato il nuovo concorrente preferito dal pubblico, in seguito al televoto. Ancora una volta Beatrice Luzzi con Grecia Colmenares e Sergio D’Ottavi erano finiti al televoto: come è andata?

Preferito Grande Fratello: la puntata del 19 febbraio 2024

Nello scontro all’ultimo televoto del Grande Fratello, sono stati tre i protagonisti del reality a confrontarsi con il pubblico da casa. Alfonso Signorini ha così svelato chi è stato il meno votato dal pubblico tra i tre gieffini, ovvero Sergio.

Ecco quali sono state le percentuali del televoto: Beatrice Luzzi continua ad essere la preferita con il 44% dei voti, seguita da Grecia al 34% e infine Sergio con il 22%. Quest’ultimo, dunque, ha raggiunto Stefano Miele già in nomination dalla passata settimana.

Le nomination

Nel corso della puntata di ieri si sono poi svolte le nuove nomination del Grande Fratello. Ecco come si sono svolte:

Anita ha nominato Federico

Federico ha nominato Greta

Sergio ha nominato Massimiliano

Letizia ha nominato Beatrice

Grecia ha nominato Beatrice

Massimiliano ha nominato Federico

Marco ha nominato Beatrice

Beatrice ha nominato Marco

Giuseppe ha nominato Federico

Greta ha nominato Federico

Perla ha nominato Federico

Stefano ha nominato Marco

Rosy ha nominato Federico

Paolo ha nominato Grecia

A finire in nomination sono stati: Stefano, Sergio, Federico, Beatrice e Marco. Chi si salverà?

