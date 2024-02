Secondo appuntamento settimanale, quello all’insegna del Grande Fratello andato in onda nella prima serata di ieri, 14 febbraio 2024. Una puntata all’insegna del romanticismo, in occasione di San Valentino, ma anche di accesi scontri e di un nuovo televoto da scoprire.

Preferito Grande Fratello: la puntata del 14 febbraio 2024

La puntata di ieri del Grande Fratello non era eliminatoria ma aveva comunque in serbo un nuovo televoto per il preferito della Casa e, in automatico, il meno votato finito in nomination ed a rischio eliminazione.

Beatrice Luzzi, Marco Maddaloni e Stefano Miele erano i concorrenti messi al giudizio del pubblico da casa che si è espresso tramite consueto televoto. La prima a salvarsi è stata l’attrice, mentre tra Marco e Stefano il meno votato è stato quest’ultimo.

Ecco quali sono state le percentuali dell’ultimo televoto: Beatrice 47%, Marco 43% e Stefano 10%.

Le nomination

Nel corso della puntata di ieri si sono poi svolte le nuove nomination del Grande Fratello. Tutti i concorrenti sono stati nominabili. Stefano, essendo candidato alla prossima nomination, ha avuto la possibilità di fare il suo nome ma non di essere nominato:

Stefano ha nominato Grecia.

Paolo ha nominato Beatrice.

Rosy ha nominato Beatrice.

Greta ha nominato Beatrice.

Marco ha nominato Sergio.

Sergio ha nominato Grecia.

Grecia ha nominato Sergio.

Beatrice ha nominato Marco.

Perla ha votato per Beatrice.

Letizia ha nominato Beatrice.

Massimiliano ha nominato Beatrice.

Federico ha nominato Sergio.

Anita ha nominato Beatrice.

Ecco quali sono stati i concorrenti finiti al televoto: Beatrice, Grecia, Sergio e Stefano. Chi sarà il nuovo eliminato?