Grande Fratello, preferito e nominati: cosa è successo nella 31a puntata

La serata all’insegna della 31a puntata del Grande Fratello, andata in onda nella prima serata di ieri contro il colosso di Sanremo 2025, si è aperta con un momento decisivo per i concorrenti in nomination: Maxime, Iago, Amanda, Maria Teresa, Jessica, Chiara e Stefania. Solo uno di loro ha potuto ottenere l’immunità grazie al voto del pubblico.

Grande Fratello, il preferito della 31a puntata del 13 febbraio

Alfonso Signorini collega la Casa e invita i concorrenti a disporsi spalle al Led. Dopo momenti di alta tensione, i primi a salvarsi sono Maxime, Maria Teresa e Iago, seguiti da Amanda e Chiara. Il duello finale è tra Jessica e Stefania. Con un annuncio che tiene tutti con il fiato sospeso, Alfonso decreta Jessica come la preferita del pubblico e quindi immune dalle nomination.

La catena di salvataggio

Jessica, ormai immune, viene chiamata in Superled insieme agli altri nominati per affrontare la temuta catena di salvataggio.

La cantante dà il via alle scelte e salva Maxime, con cui ha condiviso emozioni e racconti. Maxime sceglie Amanda, spiegando con poche parole: “Al cuor non si comanda”. Amanda salva Stefania, con cui ha stretto un forte legame.

Tocca poi a Stefania, che tra Maria Teresa e Iago opta per quest’ultimo, riconoscendo la loro crescente sintonia. Infine, Iago salva Maria Teresa, lasciando così Chiara fuori dai giochi e condannata al televoto.

Nomination con i piramidali: strategie e vendette

Le nomination si accendono con le scelte dei concorrenti, molte delle quali dettate da strategie e risentimenti personali.

Zeudi vota Maxime per tattica.

Federico nomina Giglio, deluso dai suoi attacchi.

Giglio sceglie Iago, considerato troppo presuntuoso.

Chiara punta Stefania, con cui non riesce a legare.

Maxime vota Maria Teresa, ritenendola troppo pungente.

Mariavittoria nomina Alfonso, giudicandolo cambiato.

Shaila sceglie Helena, accusandola di screditare gli altri.

Javier indica Shaila, con cui non ha alcun rapporto.

Iago vota Shaila, ritenendola un cattivo esempio.

Alfonso nomina Mariavittoria, troppo insicura.

Stefania sceglie Alfonso, dopo aver visto alcuni confessionali poco carini.

Maria Teresa punta Federico.

Helena nomina Alfonso, ritenendolo troppo teatrale.

Lorenzo vota Iago, considerandolo aggressivo.

Amanda indica Giglio, trovandolo falso.

Mattia e Tommaso nominano Amanda, per la sua freddezza.

Jessica chiude scegliendo Iago, per la loro incompatibilità.

Alla fine del giro di votazioni, Alfonso Signorini annuncia i sei concorrenti che finiranno al televoto: Alfonso, Amanda, Chiara, Iago, Giglio e Shaila. Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco?