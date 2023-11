Nella prima serata di ieri 2 novembre è andata in onda la 16esima puntata del Grande Fratello, al termine della quale abbiamo scoperto chi sono i nuovi concorrenti nominati e candidati all’eliminazione del prossimo appuntamento del lunedì. Durante la serata abbiamo anche appreso il concorrente preferito rispetto all’ultimo televoto e le relative percentuali.

Grande Fratello, preferito e percentuali del 2 novembre

Ad essere al televoto sono stati quattro concorrenti del Grande Fratello: Alex Schwazer, Beatrice Luzzi, Giselda Torresan e Marina Fiordaliso. Come sono andate le nomination? A salvarsi per prima è stata Fiordaliso seguita da Giselda. Nell’ultima sfida tra Beatrice ed Alex il meno votato è stato quest’ultimo.

Beatrice, dunque, resta imbattibile con una percentuale di preferenza pari al 58,2%, mentre Fiordaliso ha ottenuto il 15,4% dei voti, Giselda il 14,8% ed infine il meno votato Alex l’11,6%.

Il pubblico ha deciso che l’inquilino meno votato è… Alex! Sarà lui ad andare direttamente in nomination questa sera. #GrandeFratello pic.twitter.com/6Swcj7CHuP — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 2, 2023

Le nomination

Durante la puntata del Grande Fratello di ieri, come di consueto si sono svolte anche le nomination. Cosa è accaduto? I preferiti della casa e dunque immuni sono stati Fiordaliso, Anita e Paolo. Beatrice e Grecia sono state indicate come le preferite da Cesara Buonamici. Ecco dunque come si sono svolte le nomination:

Beatrice ha nominato Angelica

Anita ha nominato Giampiero

Fiordaliso ha nominato Giampiero

Paolo ha nominato Giampiero

Grecia ha nominato Giuseppe

Giselda ha nominato Giampiero

Giuseppe ha nominato Giampiero

Massimiliano ha nominato Giuseppe

Alex ha nominato Giampiero

Rosy ha nominato Giampiero

Ciro ha nominato Giampiero

Jill ha nominato Giampiero

Angelica ha nominato Giuseppe

Mirko ha nominato Giampiero

Vittorio ha nominato Giuseppe

Letizia ha nominato Giampiero

Giampiero ha nominato Giselda

A rischiare di essere eliminato nella prossima puntata sarà un concorrente tra Giampiero, Alex, Giuseppe, Angelica e Giselda.