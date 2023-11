Nella prima serata di ieri, lunedì 20 novembre, è andata in onda la 21esima puntata del Grande Fratello. Tra emozionanti sorprese e confronti, abbiamo assistito ad un nuovo ritiro: dopo Giampiero Mughini, anche Ciro Petrone ha deciso di abbandonare la Casa. Non sono mancate le nuove nomination, non prima però di aver conosciuto l’esito dell’ultimo televoto.

Grande Fratello, Ciro Petrone si è ritirato

Nonostante la sorpresa da parte del fratello Vincenzo, presente nella Casa nel tentativo di convincerlo a restare, Ciro Petrone ha deciso di abbandonare il Grande Fratello. Una decisione che era nell’aria da tempo, dal momento che l’attore aveva dichiarato di non sentirsi più a suo agio:

Ho cercato di superare questi problemi, ma il problema è fisico. Non dormo bene, sono nervoso. Non è giusto restare qui in questo modo […] Mi dispiace tantissimo, mi sento in colpa. Era l’ultima cosa che volevo fare. Ho resistito fino all’ultimo.

I preferiti del GF

In merito all’esito dell’ultimo televoto con protagonisti Ciro Petrone, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Letizia Petris, Paolo Masella e Rosy Chin, i primi concorrenti a salvarsi sono stati Garibaldi e Rosy. Sono stati seguiti da Grecia e Ciro. Letizia e Paolo hanno creduto di essere sul punto di dover lasciare il programma per poi scoprire di essere salvi.

Tra loro, i due preferiti dal pubblico da casa sono risultati essere Grecia Colmenares e Ciro Petrone (ma nonostante questo nuovo input ha comunque deciso di ritirarsi).

Ecco le percentuali: Grecia al 27%; Ciro al 22%; Letizia al 21%; Garibaldi al 16%; Rosy all’8% e Paolo al 6%.

Le nomination

Durante la puntata del Grande Fratello di ieri, come di consueto si sono svolte anche le nomination. Cosa è accaduto? Oltre alle due new entry Sara Ricci e Marco Maddaloni, non sono stati nominabili anche Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese scelti da Cesara Buonamici, con Mirko Brunetti preferito dalla Casa. Ecco tutte le votazioni:

Fiordaliso ha nominato Alex

Paolo ha nominato Vittorio

Angelica ha nominato Vittorio

Vittorio ha nominato Angelica

Alex ha nominato Vittorio

Rosy ha nominato Letizia

Beatrice ha nominato Angelica

Garibaldi ha nominato Fiordaliso

Grecia ha nominato Rosy

Anita ha nominato Vittorio

Massimiliano ha nominato Angelica

Mirko ha nominato Rosy

A finire in nomination (questa volta eliminatoria), sono stati: Angelica, Rosy e Vittorio.