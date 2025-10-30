Protagonista del Grande Fratello diventa padre: chi è

Alessio Falsone dal Grande Fratello diventa padre: la fidanzata Chiara è incinta

Alessio Falsone, ex concorrente del Grande Fratello, ha recentemente annunciato una bellissima notizia: diventerà papà. L’imprenditore e allenatore di calcio, che ha preso parte al reality nel 2024, ha condiviso con i suoi follower su Instagram che la fidanzata Chiara è incinta. L’annuncio, fatto tramite una story su Instagram, ha sorpreso molti fan dell’ex gieffino.

L’annuncio, il video

ma in che senso alessio falsone diventa padre sono SCIOCCATA pic.twitter.com/PWXyzqtMi1 — elisa ✿ (@itselisaav) October 29, 2025

In risposta a una domanda di un fan che gli chiedeva dei suoi progetti futuri, Alessio ha svelato la gravidanza di Chiara. Prima di rivelare la dolce novità, ha scherzato dicendo che il matrimonio non è nei suoi piani al momento, spiegando di non voler spendere soldi per una festa. “Non è il matrimonio, ma c’è una novità importante”, ha detto, aggiungendo: “Chiara è incinta e siamo davvero felici. È al quinto mese e aspettiamo un maschietto”. Alessio ha anche espresso le sue emozioni, ammettendo di sentirsi un po’ spaventato dalla paternità, ma pronto ad affrontare questa nuova avventura. “Sarà un viaggio incredibile”, ha concluso con entusiasmo.

La relazione con Chiara

Alessio e Chiara sono una coppia da meno di un anno, e la gravidanza è stata accolta con gioia. Nonostante la privacy sulla vita personale di Chiara, Alessio ha parlato di lei con parole dolci e affettuose, descrivendola come “bellissima, umile e con i piedi per terra”. I due hanno trascorso insieme anche una vacanza a Mykonos lo scorso estate, un momento che Alessio ha condiviso con i suoi fan attraverso alcune foto su Instagram.

Il sostegno dei suoi amici del Grande Fratello

Dopo l’annuncio, Alessio ha ricevuto numerosi messaggi di auguri dai suoi ex compagni di reality, tra cui Sergio D’Ottavi, che ha voluto celebrare il momento condividendo una foto del loro abbraccio durante il Grande Fratello. Questo sostegno, insieme alla gioia dei suoi fan, testimonia quanto Alessio sia amato e apprezzato.