Grande Fratello, oggi non va in onda: perché? Quando torna e cosa vedremo al suo posto

Ebbene sì: stasera 18 dicembre il Grande Fratello va in vacanza. Di solito la prima serata del lunedì è l’appuntamento fisso per i fan del reality show in compagnia di Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Ma oggi e anche il prossimo lunedì sarà pausa forzata. Perché?

Grande Fratello, oggi 18 dicembre non va in onda

Il prossimo lunedì cadrà esattamente nel giorno del 25 dicembre. E a Natale, anche il Grande Fratello farà una pausa. Le ferie natalizie, però, saranno in parte anticipate e questa sera salterà la prima puntata settimanale all’insegna del reality che tornerà con il doppio appuntamento dal prossimo anno.

Ma non temete, non saremo del tutto abbandonati a noi stessi! Oggi il posto del Grande Fratello è preso da Io Canto Generation, il programma di Gerry Scotti. Pare che abbiano fatto un cambio di programma per evitare una battaglia all’ultimo scontro con Un professore 2 su Rai1.

Ma quando rivedremo il Grande Fratello in azione? Per tutto dicembre, il programma di Signorini si prende una pausa dal lunedì, ma non temete, tornerà a darci dosi doppie di gossip, scontri ed emozioni a partire da gennaio. Preparatevi, perché nell’anno nuovo ci saranno ancora più sorprese e cambi di programmazione.

Insomma, il Grande Fratello ci tiene col fiato sospeso, anche senza andare in onda! La diretta tuttavia continuerà, così come i repentini colpi di scena dei quali vi terremo volentieri aggiornati. Il prossimo appuntamento con il GF, dunque, è fissato a sabato 23 dicembre.

