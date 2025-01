Grande Fratello si allunga con nuovi concorrenti: Isola dei Famosi a rischio? L’ipotesi

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno durante la puntata del Grande Fratello di ieri 20 gennaio: Alfonso Signorini ha annunciato che l’attuale edizione del reality show “durerà ancora molto”. Contestualmente, ha rivelato il ritorno in gioco di sei ex concorrenti eliminati (sebbene saranno poi solo quattro) e l’arrivo di nuovi volti, portando il totale dei partecipanti a quota 22, un numero superiore persino all’inizio della stagione a settembre.

Il Grande Fratello si allunga: e l’Isola dei Famosi?

La mossa sta alimentando non poche ipotesi sul web: Canale 5 potrebbe rinunciare all’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi? Questo cambio di rotta potrebbe essere dettato dagli ascolti soddisfacenti del reality di Endemol Shine Italy o da esigenze di palinsesto.

Storicamente, il Grande Fratello si concludeva intorno a marzo, aprendo le porte a L’Isola dei Famosi, come accaduto nel 2024, quando il reality si chiuse il 24 marzo e L’Isola debuttò l’8 aprile. Quest’anno, però, i piani sembrano essere cambiati.

Stando alle voci sul web, la produzione del reality ambientato in Honduras potrebbe essere posticipata o persino cancellata, lasciando spazio a un prolungamento storico del Grande Fratello. Una decisione che, se confermata, segnerebbe una svolta per la programmazione di Mediaset.

Stanno facendo rientrare 4 nuovi concorrenti perché è saltata L’#Isola dei Famosi? #grandefratello — GigiGx (@GigiGx) January 20, 2025

I concorrenti e i nuovi ingressi del Grande Fratello

Con i recenti sviluppi, i concorrenti nella Casa sono passati da 17 a 22. Oltre agli attuali partecipanti, torneranno quattro ex concorrenti, tra cui papabili come Helena Prestes e Jessica Morlacchi, oltre alla novità assoluta Maria Teresa Ruta, in arrivo il 23 gennaio.

Alfonso Signorini sembra determinato a mantenere alta l’attenzione del pubblico, sfruttando il ritorno di volti noti e introducendo nuovi colpi di scena. Ma la domanda iniziale resta: e l’Isola dei Famosi?