Grande Fratello: nomination prima puntata 11 settembre, chi è al televoto

Nella prima serata di ieri, lunedì 11 settembre, e fino a notte inoltrata, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello. Alla conduzione Alfonso Signorini, supportato in studio dall’opinionista Cesara Buonamici e da Rebecca Staffelli. Tutto rivoluzionato, dai toni allo spessore del cast, a proposito del quale hanno fatto il loro ingresso i primi 15 concorrenti (QUI per scoprire chi sono).

Grande Fratello, le nomination della prima puntata

Occorrerà qualche giorno per capire come saranno le dinamiche del nuovo Grande Fratello, ma nel frattempo ciò che è certo è che Signorini, rispondendo alle richieste chiare dell’editore, intende fare spazio alle storie ed alle emozioni, con un ritorno netto alle origini.

Dopo le presentazioni dei 15 concorrenti, si sono aperte subito le nomination per chi mandare al televoto. Solo gli uomini sono risultati nominabili. Ecco i nomi fatti dalle donne in coppia al fine di decidere chi salvare:

Rosy e Giselda hanno salvato Alex.

Angelica e Letizia hanno salvato Massimiliano.

Samira e Anita hanno salvato Paolo.

Grecia e Beatrice hanno salvato Marco.

Vittorio, Lorenzo e Giuseppe non hanno ricevuto alcun voto e come “punizione” sono stati chiamati a lasciare la Casa e raggiungere il tugurio, portando con loro anche due donne, Samira e Anita.

Il pubblico da casa è chiamato a scegliere chi, tra i nominati più le due donne, potrà ottenere l’immunità ed il preferito.