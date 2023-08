Mentre si attende di conoscere la lista completa dei concorrenti del prossimo Grande Fratello, negli ultimi giorni sono stati snocciolati alcuni di coloro che sono stati esclusi dal reality. L’esperto di gossip, Amedeo Venza, ha svelato numerosi nomi, tra cui anche quello dell’attore Edoardo Costa. Ma perché il Grande Fratello gli avrebbe rifilato un sonoro “no”?

Grande Fratello dice ‘no’ a Edoardo Costa: ecco il motivo

Mentre alcuni volti noti, come nel caso di Paola Caruso, avrebbero smentito di aver preso parte al casting per il Grande Fratello ed essere stati “silurati”, altri avrebbero invece confermato le indiscrezioni. Si tratta di Edoardo Costa, noto attore, il quale pare abbia tentato di farsi notare candidandosi per la prossima edizione del GF.

Tuttavia, secondo Venza, anche lui rientrerebbe nella lista degli esclusi dopo il “no” da parte degli autori del Grande Fratello. Una indiscrezione che questa volta troverebbe conferma nelle parole della sua agente, Ilaria Bussadori, la quale ha contattato Novella2000.it per fare delle doverose precisazioni:

È tutto vero. La volontà di farlo partecipare c’era, però purtroppo i problemi che lui ha avuto con la legge anni fa (e oramai risolti in quanto è stato assolto da tutti i capi d’accusa) non si sposano con le politiche dei reality, che vogliono concorrenti con fedine penali pulite.

Edoardo Costa, dunque, non lo vedremo tra i concorrenti della nuova edizione del GF che, secondo il volere di Pier Silvio Berlusconi, sarà priva di qualsivoglia motivo per far parlare di sé (almeno sulla carta).