Nella prima serata di ieri, lunedì 8 gennaio, è andata in onda su Canale 5 la prima puntata dell’anno del Grande Fratello. Il reality ha fatto ritorno dopo la pausa natalizia, con tutta una serie di sorprese, a partire dal ritorno di Beatrice Luzzi come concorrente, dopo il grave lutto.

Grande Fratello: nessun eliminato

Una puntata ricca di emozioni, quella del Grande Fratello, durante la quale abbiamo assistito a numerosi momenti degni di nota ed emozioni a non finire, come le parentesi dedicate a Monia e Varrese, oltre all’emozionante lettera di Beatrice al padre che ha preceduto il suo ingresso nella Casa.

Proprio l’uscita dell’attrice nei giorni scorsi, in seguito alla morte del padre, ha portato il Grande Fratello ad annullare il televoto che la vedeva protagonista. Per questo motivo non abbiamo assistito ad alcun eliminato nel corso della puntata, ma presto si rimedierà.

Le nomination

Il nuovo appuntamento, infatti, sarà eliminatorio. Per l’occasione, Signorini ha spiegato che non ci sarebbero stati immuni e quindi tutti i concorrenti sono risultati nominabili. Tuttavia, Beatrice, Federico, Monia e Rosanna, protagonisti del precedente televoto, si ritrovano ad essere ancora in nomination, ma a loro se ne sono aggiunti altri quattro. Ecco come si sono svolte le votazioni:

Rosy ha nominato Sergio

Marco ha nominato Stefano

Perla ha nominato Sergio

Vittorio ha nominato Paolo

Letizia ha nominato Stefano

Sergio ha nominato Paolo

Anita ha nominato Sergio

Paolo ha nominato Sergio

Greta ha nominato Sergio

Stefano ha nominato Anita

Grecia ha nominato Perla

Giuseppe ha nominato Sergio

Fiordaliso ha nominato Sergio

Massimiliano ha nominato Vittorio

Federico ha nominato Stefano

Monia ha nominato Paolo

Rosanna ha nominato Anita

Beatrice ha nominato Anita.

Ad essere nominato, e quindi a rischiare l’eliminazione nel corso della prossima puntata del Grande Fratello sono: Beatrice, Federico, Monia e Paolo, Rosanna, Sergio e Stefano.